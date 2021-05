Even een applaus voor de regenboogste regenbooggemeente van alle regenbooggemeenten die ons land vol regenbooggemeenten rijk is. APELDOORN, een soort superregenbooggemeente. Apeldoorn werd in februari regenbooggemeente, maar de regenboogwethouder van de regenbooggemeente wilde aanvankelijk de extraspeciale Intentieverklaring Regenbooggemeenten niet ondertekenen omdat Apeldoorn als regenbooggemeente al voldoende deed voor de LHBTI-gemeenschap. Niemand weet wat de Intentieverklaring Regenbooggemeenten precies is bovenop je status als regenbooggemeente, maar voor sommige regenbooggemeenten is het kennelijk heel erg belangrijk uit te dragen dat ze een regenbooggemeente met een plusje zijn. Enfin, regenbooggemeente Apeldoorn ondertekende die Intentieverklaring Regenbooggemeeenten dus niet, maar dat was in regenbooggemeente Apeldoorn mooi wel tegen het zere middelste been van de indieners van het regenboogplan, want de indieners van het regenboogplan vinden dat regenbooggemeente Apeldoorn wel degelijk meer kan doen voor de gemeenschap! En nu ondertekent de regenboogwethouder van regenbooggemeente Apeldoorn de Intentieverklaring Regenbooggemeenten ALSNOG! Wat er precies in de Intentieverklaring Regenbooggemeenten staat is niet duidelijk en ook zijn de regenboogvoorwaarden waaraan regenbooggemeente Apeldoon zich verbindt onduidelijk, maar regenbooggemeente Apeldoorn is nu wel een echte strijder op het gebied van regenbooggemeenten! Apeldoorn, gidsdorp.