De staatssecretaris van Asielcruises & Stoelslapers heeft meer geld voor meer Mieles nodig. De man die verantwoordelijk is voor het binnenlaten van honderdduizenden potentiële arbeidskrachten die stoppen met werken zodra ze een gratis huis hebben, bemoeit zich met zaken waar Sigrid Kaag ook al geen verstand van heeft: de economie. Onze overheid komt bakken met belastinggeld te kort om de hobby's van D66 (oorlog voeren in Oekraïne), de hobby's van de vvd (eindeloos Afrikanen onthalen in gemeentes die dat niet willen) en de klimaathobby's van Brussel te financieren. De hoofddader: parttime werkende Nederlanders. Vrouwen, dus, vooral. Als die nou eens gewoon van hun luie reedt af komen...

... dan lost dat helemaal niks op want ten eerste gaan die vrouwen (en andere parttimers) er financieel nauwelijks op vooruit omdat méér werken helemaal niet béter loont in het Nederlandse belastingklimaat (het is zelfs voor bijstandsmoeders niet rendabel om te werken) en in de samenleving lost dat helemaal geen arbeidstekorten op want stel dat die parttime-poppetjes koffers gaan smijten op Schiphol, securitypoortjes gaan bemannen op Eindhoven Airport, kaartjes gaan knippen in de trein of in de bediening gaan werken bij de Plaatselijke Horeca: wie past er dan bijvoorbeeld op hun kinderen? En hoeveel kaartjesknippers in de trein heb je nodig om al die nieuwe arbeidskrachten op vervoersbewijzen te controleren? Hoeveel vrijwilligersfuncties in mantelzorg, verenigingsleven en op de sportclub vervallen er zodra parttimers de tijd of fut niet meer hebben om die (on)dankbare taken te vervullen? En hoeveel extra consumptie uit die extra arbeidsvruchten moet er worden gefaciliteerd door sectoren die nu ook al mensen tekort komen?

Kortom: waarom probeert een vvd-staatssecretaris, die daar helemaal niet over gaat, bij individuele burgers een schuldgevoel aan te praten dat ze te weinig *doen* voor Dit Land, door nauwelijks verholen te sneren dat parttimers te weinig taxpoet opleveren om de haperende overheid draaiende te houden? En waarom zouden we het niet gewoon omkeren: hoeveel ambtenaren die nu volkomen nutteloze posten bezetten - zoals bijvoorbeeld: alle ambtenaren van zijn eigen Dienst Terugkeer & Vertrek - zouden ook gewoon koffers kunnen gaan smijten op Schiphol, borden wassen in het buurtrestaurant of andere gaten in het nationale arbeidsrooster vullen. Je moet die DT&V'ers alleen niet vragen om treinen op tijd te laten vertrekken want dat kunnen ze in hun huidige baan ook al niet. Maar verder kan de diensten-economie wel een paar extra handjes gebruiken. Hop-hop Eric. Hoe meer ambtenaren die eindelijk eens echt werk gaan zoeken, hoe liever!

Gewoon weer 1000 hoor

De vvd is verslaafd aan uw geld