Frans-Guyana is een Frans overzees departement aan de noordkust van Zuid-Amerika. Het is het grootste gebied van de Europese Unie buiten Europa. Het grenst in het westen aan Suriname en wordt verder omsloten door Brazilië.

Oppervlakte: 83.534 km²

Nederland heeft een oppervlakte van 41.543 km²

Kortom, Frans-Guyana is tweemaal zo groot als Nederland en er wonen 250.000 mensen.

Veel belangrijker is de juridisch status van Frans-Guyana;

Het belangrijkste juridische punt voor de opvang van asylanten is echter: “ een Frans overzees departement aan de noordkust van Zuid-Amerika. Het is het grootste gebied van de Europese Unie buiten Europa.”

Juridisch is Frans-Guyana een frans departement, gewoon een onderdeel van Frankrijk en daarmee van de Europese Unie. Als we asylanten in FG opvangen, dan worden ze juridisch gezien in de Europese Unie opgevangen. Waardoor onverkort hun rechten gewaarborgd zijn. Immers, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de toegang tot het EHRM zijn gewaarborgd.