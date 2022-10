Weet u nog, toen op 16 september het langverwachte Deloitte onderzoek naar de Sywertdeal verscheen? Toen zeiden wij: "Wij zijn even lezen". Dat hebben we ook gedaan hoor. Linkje geklikt, bestandje gedownload, bestandje geopend, screenshotjes gemaakt, u kent het wel. Maar kolere hee. 416 pagina's gortdroogstoppelig consultantsproza. En dan nog eens 195 pagina's bijlagen. Dat hebben we niet van kaft tot kaft gespeld, als we eerlijk zijn. Maar! Iemand heeft dat wel gedaan en die iemand is Jan-Hein Strop van Follow The Negen Miljoen. Het mooie is: onze conclusie "Het lijkt erop dat Deloitte voor heel veel geld heeft uitgezocht wat we eigenlijk al wisten" klopt. Maar het interessante is: Jan-Hein heeft ook (of: juist) na het lezen van het rapport nog zes hele interessante politieke vragen over de kwestie. Vragen waarop nog altijd geen antwoord is. En vragen die u (vandaag op 1,5 meter afstand van de paywall) HIERRR kunt nalezen.

