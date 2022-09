De grap in die hele Sywert-gate is deze. Er is feitelijk door Sywert en co., behalve moreel, niets verwerpelijks gedaan. Ik heb het dan even niet over verduistering of witwassen (dat zou achteraf moeten zijn geweest en wordt niet door Deloitte, maar door het OM onderzocht).

Deloitte richt zich op de rol en houding van de overheid in deze. Waarom is dit zo gedaan? Zelfs al zou blijken dat Sywert de druk opvoerde of wat dan ook, is het aan de overheid om uit te leggen waarom zij daar op in zijn gegaan. Zolang Sywert niet met getrokken pistool bij VWS is binnengelopen om tot ondertekening te dwingen, kun je hem dat niet verwijten.

Dat is de grap ervan, de overheid zit hier fout. Maar alle media koppen "Sywert dit en Sywert dat". De enige fout/onrechtmatigheid die Sywert (ja ik weet, naast de morele) kan hebben gemaakt is inderdaad achteraf geld witwassen of verduisteren, wat dus het OM onderzoekt. Ik kan me niet voorstellen dat je zo dom kunt zijn, maar daarvan is dus nog niets gebleken.