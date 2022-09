Oh jee. In het onderzoek naar Sywert van Lienden, Camille van Gestel en Bernd Damme circuleren allerlei opnames van telefoon- en zoomgesprekken, en daaruit blijkt dat het een bewuste keuze was van de mannen achter de Stichting Hulptroepen Alliantie om miljoenen te verdienen aan de beruchte mondkapjesdeal met de overheid. Tenminste, het kan natuurlijk altijd dat Sywert met "In ieder geval is één eis dat we alle vier gillend rijk worden, want het is één grote middelvinger van de overheid. Ik ga dit echt serieus voor geen goud vrijwillig doen" bedoelde dat hij en zijn partners het allemaal 'om niet' deden. Ook blijkt uit deze quote dat het hart van de """zakenmannen""" altijd op de juiste plaats zat: bij de zorg hun portemonnee. "‘Doordat we non-profit hebben gewerkt, hebben we een ongelooflijke schat aan informatie gehad’, aldus Van Lienden. ‘De afgelopen twee, drie weken hebben we alle contacten en dergelijke en informatie opgedaan als non-profit.’"

Dat de ambtenaren die de hele tijd door Van Lienden in de weg werden gelopen door druk van minister De Jonge met hem moesten "knuffelen", kwam Van Lienden dan ook niet verkeerd uit. "De overheid heeft in eigen beleidsdoelstellingen gezegd dat ze één coördinatiepunt willen hebben en dat willen ze zo houden. Dat is ze gewoon 100 miljoen euro waard." Maar het zit dus allemaal anders! "In een reactie aan de Volkskrant laat Van Lienden weten dat ‘een uitgebreid telefoongesprek’ met Van den Dungen die avond de directe aanleiding was voor het ‘bij vlagen gênante interne gesprek’. ‘We hebben daarin onze frustraties geuit’, aldus Van Lienden. ‘Sommige teksten uit het gesprek zijn best ongelukkig en sluiten ook niet aan bij mijn intenties van destijds of bij mij als persoon.’" Aha. Daarom heeft Relief Goods Alliances ook géén 100 miljoen euro gekregen voor die mondkapjes.

Hele normale afspraak

"Geen nieuwe auto"

Transparante werkwijze