Wij trappen van nu af aan helemaal nergens meer in.

De gemeente Utrecht heeft figuranten ingezet om zogenaamd spontaan langs een reclamebord te lopen dat "hé psssst, jochie! Zin in seks?" naar ze riep.

Dat blijkt uit documenten die de gemeente openbaar heeft gemaakt na een Woo-verzoek van GeenStijl en Loonstein Advocaten. Eigenlijk waren wij vooral benieuwd welke gek er op het idee was gekomen om een reclamebord "hé psssst, jochie! Zin in seks?" naar mannen te laten roepen (zie onderaan dit topic voor het antwoord, tldr: Sharon Dijksma). Want, mocht u dat zijn vergeten, op 13 mei was er in Utrecht een reclamebord dat "hé psssst, jochie! Zin in seks?" naar mannen riep. Sterker nog, er was een heus script met teksten voor het reclamebord dat "hé psssst, jochie! Zin in seks?" naar mannen riep, waar over nagedacht is. Zo riep het bord bijvoorbeeld geen "Homo!" naar de mannen, maar wel "arrogante lul".

Maar goed, terug naar het nieuws. De communicatiemedewerkers van de gemeente wilden dolgraag dat de actie rond een reclamebord dat "hé psssst, jochie! Zin in seks?" naar mannen riep een succes werd. Zo graag, dat ze van tevoren mannen ("zeker 3") wilden regelen om langs het bord te lopen dat "hé psssst, jochie! Zin in seks?" riep, om daarna in een door de gemeente Utrecht verspreide video (waarin niet te veel Marokkanen mochten zitten, want o wee als er vooroordelen worden bevestigd) te vertellen hoe het is als een reclamebord "hé psssst, jochie! Zin in seks?" naar je roept.

In antwoord op vragen van GeenStijl laat de gemeente Utrecht weten dat er "drie mannen door de gemeente gevraagd [zijn] aanwezig te zijn om de technische doorloop te oefenen (denk aan cameraposities testen en proces van opvang van de aangesproken voorbijgangers te oefenen). Deze figuranten zijn ook gevraagd om stand-by te staan voor het geval geen voorbijgangers zouden willen meewerken. Dit laatste bleek niet het geval waardoor deze mannen alleen zijn ingezet tijdens de doorloop."

Een soort Crisis Actors dus, maar dan echt. Tenminste, niet echt dus, maar nep. Maar echt nep. Of nep echt. Nou ja. In ieder geval nogal raar om als gemeente van je eigen "guerilla"-actie een unaniem belachelijk groot succes te maken door stiekem van tevoren alvast wat figuranten te regelen om zogenaamd spontaan langs een reclamebord te banjeren "voor het geval er geen voorbijgangers zouden willen meewerken". Zeker voor een gemeente die in het programma 'Utrecht zijn we samen' acties onderneemt tegen nepnieuws.

En wat gebeurt er dan? "Eén van de figuranten heeft uit eigen beweging na afloop van de technische doorloop de Telegraaf op camera te woord gestaan. Dat had niet mogen gebeuren." Oeps. De gemeente laat weten dat ze vandaag contact heeft opgenomen met de Telegraaf om te melden dat de krant een figurant heeft gesproken in plaats van een toevallige voorbijganger.

Grote vraag is natuurlijk: wie in dit filmpje is echt? En wie is nep?

INSTANT UPDATE: Telegraaf heeft de video alvast stilletjes verwijderd (mirror na de breek).

Stoere jongen? Of stoere figurant?

Toevallige voorbijganger? Of """toevallige""" voorbijganger?

Mirror

Schuld van Dijksma

Aanvankelijk hadden ambtenaren bij de gemeente Utrecht overigens helemaal geen zin in een reclamebord dat "hé psssst, jochie! Zin in seks?" naar mannen roept, omdat ze vinden dat acties gericht op daders van straatintimidatie het doel voorbij schieten. Ook in Rotterdam, een gemeente die al een stuk verder is dan Utrecht met de aanpak van straatintimidatie, vonden ze een campagne gericht op daders geen goed idee (lol @ de overijverige ambtenaar die uit privacy-overwegingen de naam 'Bob', van de 'Bob'-campagne, zwart heeft gelakt, red.). Daders straf je namelijk niet met een campagne, maar met een echte aanpak.

Maar de politiek, en dan vooral burgemeester Sharon Dijksma, wilde per se een lekker provocerende campagne. De opzet van een inhoudelijke campagne werd door een met haar meedenkende ambtenaar zonder te bekijken afgekeurd, tot frustratie van een andere ambtenaar. Uiteindelijk trekt iemand die wel enthousiast is over lekker out of the box denken de regie naar zich toe en staan in februari 'de neuzen dezelfde kant op'.

Vervolgens komt in een document het voorbeeld voorbij van Tilburg, waar ze een fietstunnel hebben die mensen uitscheldt. Het hele idee is dus gewoon gejat, maar dan nog een beetje sneuer gemaakt. "Nog leuker en opvallender is om hier meiden de voorbijgangers na te roepen, na te sissen en achterna te lopen", schrijft een ambtenaar daarbij. Dat idee wordt dus uiteindelijk een reclamebord dat "hé psssst, jochie! Zin in seks?" naar mannen, waaronder vooraf geselecteerde figuranten, roept. Geweldige actie.

