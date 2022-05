De gemeente Utrecht gaat mannen naroepen als start van een campagne tegen straatintimidatie. Wij herhalen: de gemeente Utrecht gaat mannen naroepen als start van een campagne tegen straatintimidatie. Dit is niet verzonnen. Dit blijkt niet uit een bij elkaar geplakt Wob-draadje waar veertien citaten uit hun context zijn gerukt en het belangrijkste aspect van de kwestie over het hoofd wordt gezien. Het is ook geen 1 april ofzo. Of 1984. Of Poerim (wanneer is dat eigenlijk, Poerim?). Nee. Dit staat gewoon op www.nos.nl. De De gemeente Utrecht gaat mannen naroepen als start van een campagne tegen straatintimidatie.

"Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de actie bewust confronterend en schurend is. "Met deze actie worden de mannen en jongens echt aangesproken of lastiggevallen zoals vrouwen dat heel vaak meemaken", zegt hij. "Mannen zijn ook een deel van de oplossing, als ze hun vrienden aanspreken op dit soort gedrag." Volgens de woordvoerder begint het onschuldig, maar wordt het steeds bedreigender en vervelender. "Precies zoals het in het echt ook gaat.""

Ten eerste slaat dit helemaal nergens op want voor mannen (wij hebben agency in dezen, red.) is het niet zo erg om te worden nageroepen, eerder leuk. Ten tweede slaat dit helemaal nergens op want zo doet de gemeente Utrecht net of nageroepen worden op straat erg is vanwege het naroepen op straat en niet vanwege de context dat je als vrouw in Dit Land niet veilig bent tegen seksueel misbruik en dat daders er veel te vaak mee wegkomen. Ten derde slaat dit helemaal nergens op want de gemeente doet met deze actie alsof alle mannen allemaal daders zijn van straatintimidatie, wat niet waar is. Ten vierde slaat dit helemaal nergens op want het is helemaal de taak niet van de gemeente om alles en iedereen zich overal maar bewust van te laten zijn. Ten vijfde slaat dit nergens op want het slaat gewoon helemaal nergens op. Hee gemeente Utrecht. Doe zelf eens normaal.