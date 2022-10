:

Daar gáát het helemaal niet om, Theo. Ik zou er nog niet dood gevonden willen worden, in de Sovj... sorry, in Rusland. Net als in een heleboel andere landen niet. Het gaat erom, dat we in dit samen met Noorwegen en Zwitserland beste land ter wereld om in te wonen, in toenemende mate in ons doen & laten worden afgeremd en gefrustreerd, om niet te zeggen langzaam in een moeras getrokken worden door een zooi overwegend linkse wolkenruiters die ons wel even zullen vertellen wat niet alleen de zegeningen van de multikul zijn, maar tevens wat 'natuur' is. En vooral ook, wat we daar allemaal goedschiks of kwaadschiks voor zullen moeten opofferen.

Als dit zo doorgaat, moet ik straks mét wat jij enigszins denigrerend mijn 'vriendje' noemt, maar wat dus mijn echtgenoot is, net zo hard voor mijn hachje vrezen in Amsterdam als in Sint Petersburg.