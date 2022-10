Foto gevonden in ANP-dossier "Reportage in noodopvanglocatie". Dit hangt dus ergens in een noodopvang te Nederland, te weten Fryslân, want die noodopvangs zijn nooit in Benoordenhout natuurlijk. We hebben geen idee wat er staat, dus help ff mensen. [Opklikken voor Groter:]

A: Na het tuinplassen, NIET met uw schoenen in de Miele plaatsnemen

B: Na het stationsvernielen, schoenen in de glasbak aub, niet in de AEG

C: Koop verdorie slippers in de noodopvang-popupstore

D: Wasruimte tussen 08:00 en 18:00 uur alleen op blote voeten betreden

D: Anders, namelijk...

E: Tentje IN, schoenen UIT