Het was wederom niet rustig op de kermis in de Amsterdamse prachtwijk Osdorp, maar wel onrustig. Het reizende pretpark sloot net zoals maandag om 19:00 uur voortijdig de deuren en daarna sloeg de vlam in de pan: zwaar vuurwerk, brandjes, vernielingen en meer van het bekende straatterrorisme. Dit tot grote schrik van de buurtvaders, straatcoaches en andere Rooibos-subsidieslurpers die moesten concluderen dat het hangtuig helemaal niet naar ze luisterde, waar ze vervolgens maar één conclusie aan konden verbinden: dit zijn onze ""jongeren"" niet. "Want onze jongens uit Osdorp zouden dit nooit doen. Helemaal als ze zien dat wij van de moskee naar hen toe komen en hun benaderen." De buurt is het inmiddels spuugzat. "Ik ben net terug van een rustige vakantie en ik kom thuis en het is een klerezooi hier met al die Marokkanen", klaagt een vrouw bij een journo van Het Parool om direct van een buurtvader te horen te krijgen dat al die jongens in Nederland zijn geboren en dat ze niet helpt, want laten we beestjes vooral niet bij de naam noemen. Het enige gezag dat nog wel iets voor elkaar krijgt, is de ME die na enkele uren van ongeregeldheden ingreep en zo'n twintig ""jongeren"" arresteerde, waarna de rust enigszins terugkeerde. Voor nu dan. Nu al zin in de suikerspinnen van vanavond.