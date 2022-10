Alle Groningers zijn Friezen, behalve Stadjers, dat zijn Drenten (zie ook: opklik-kaart Friesland in de Negende Eeuw alhieronder, inzoomen op Groningen). Dus in dat licht bezien is de ronduit stupide kaart van Nederland in de Volkskrant afgelopen weekend waarbij Friesland en Groningen verwisseld waren eigenlijk pinda's. Maar dit zijn andere tijden. Dit zijn de tijden van Institutioneel Randstadisme en Rabiate Regiohaat, door de Volkskrant potsierliijk elegant "het vervolgtraject" genoemd. In dat traject zitten 40 FTE chef-beeldredacteuren, chef opmaakredacteuren, chef foto-redacteuren, chef DTP-redacteuren, en allemaal (ook de 40 adjuncten) zagen ze niet dat Friesland Friesland niet was, en Groningen Groningen niet. Dat komt omdat ze in het Westen het platteland haten, en omdat de Volkskrant tegenwoordig Vlaams is. Voor westerlingen houdt Nederland boven Purmerend, onder Hoofddorp en achter Utrecht op en is natuur "prut" waar je met je mountainbike van 4000 euro doorheen moet. Daar gaat deze rectificatie (nooit rectificatie zeggen maar aanvullingen en verbeteringen) en/of semilollige ingezonden brieven niets aan veranderen. Het komt nooit meer goed...

(Met dank aan: Frisia Coast Trail).

Een kwinkslag! Hoera