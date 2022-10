Ik vraag me wel af of rutte en ook klaver echt blij is met het rapport Remkes. Die wil vooral boeren uitkopen direct naast kwetsbare natuurgebieden. Daar werd om gelachen in denhaag want boeren zijn de klos. Maar volgens mij heeft hugo nog steeds niet door dat 900.000 woningen bouwen in de weilanden naast kwetsbare natuurgebieden een totale ontmaskering vd nederlandse overheid zou zijn. Als het al lukt om er vergunningen voor te krijgen.