U dacht dat de energierekening hoog was? Wacht maar tot u hoort wat het versturen van een brief tegenwoordig kost. U weet wel, zo'n beschreven stuk papier dat u in een rechthoekig envelopje (niet het kabouterformaat, red.) vouwt en dan in een bus gooit, waarna een medewerker de bus leegt en de inhoud naar een sorteercentrum rijdt, vanuit waar uw schrijfsel naar het juiste distributiecentrum gebracht wordt en uiteindelijk in de fietstas van de correcte postbode belandt, die dat papiertje met uw geschreven boodschap persoonlijk aflevert op de eindlocatie. Dat hele proces kost vanaf volgend jaar voor het eerst meer dan een euro. EEN EURO! Dat is 2,20371 gulden! Daar koopt u een Italiaans huis voor of een Limburgse papierfabriek. Toen Bea nog op die plakplaatjes stond betaalden we maar de helft, maar nu is alles duur en zeker niet goedkoop. Dus oma kan komende verjaardag haar felicitaties wel vergeten en uw kerstwens kunt u ook steken op een plek waar de sneeuw niet valt. Was er maar een goedkopere, makkelijkere en snellere manier om elkaar berichten te sturen anno 2022...