@Hilly Figtommer | 11-10-22 | 15:30: Lees nog eens goed: het lijkt alsof je "It's all about me, me, me" plaatst in de context van "persoonlijke gezondheid". Die strekking staat er niet.

En nee, verspreiding was nooit het doel op zich. Is door Ernst Kuipers destijds ook als zodanig rechtgezet en verkondigd (nadat Hugo wat had lopen toeteren tijdens de "persco-met-gebarentaal-juf").

Het doel was om de capaciteit aan (intensieve) zorg op peil te houden voordat de kritische grens van het logistiek mogelijke bereikt werd en voordat het spookbeeld van triage bij opname realiteit zou worden.

"Ja maar, da's wel gezegd hoor, dat over de verspreiding tegen gaan". Dat werd de reddingsboei van menigeen die liever niet verder kon of wilde kijken dan de eigen neus lang was.

Samengevat: vaccinatie voorkwam geen verspreiding. Vaccinatie voorkwam de duur en ernst van de gevolgen van een besmetting (bij het overgrote deel van de gevaccineerden that is) dusdanig dat opname in de zorg werd afgeremd (omdat de gevolgen daartoe geen aanleiding gaven. "Ja maar, ik ken mensen/heb gelezen op Feestboek dat er mensen waren met prik die toch in een ziekenhuis terecht kwamen". Klopt. Een vaccin werkt nooit voor de volle 100% bij iedereen. En unieke en persoonlijk set aan variabelen kan daar oorzaak van zijn.

Wat dat betreft herhaalde de geschiedenis zich: eind jaren 50 werd er gevaccineerd tegen polio (is nl. ook een virus) . Men kon nog wel besmet worden (en dus andere besmetten) maar de gevolgen (aantasting ruggenmerg met blijvende verlammingsverschijnselen tot gevolg) bleven grotendeels beperkt tot wat griepverschijnselen. Er waren destijds ook geloofsgroepen die vaccinatie afwezen, in die gemeenschappen heeft polio zijn sporen wel degelijk achtergelaten.

Terug naar 2020 en de logica moet toch weer opnieuw uitgelegd worden.