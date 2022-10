We hebben al eens eerder aandacht besteed aan dit onderwerp en bejaarden worden heus wel (stront)vervelend als ze te veel gezopen hebben MAAR LAAT BEJAARDEN LEKKER EEN NEUT DRINKEN MAN. Nu dit weer: in de recreatieruimte van flat Nieuw Zernike in Rotterdam doen bewoners aan bejaardendingen. Kaarten, bingo, breien. Dan drinken ze er een glaasje pils of een advocaatje bij want gezellig gezellig maar dat mag nu niet meer: van wooncorporatie Woonstad mogen ze 'nog maar tien keer per jaar aan licht alcoholische drankjes nippen'. Nu is wonen in zo'n flat al een hele beproeving dus dat is al genoeg reden voor een paar borrels maar welke paarsgebroekte beroepsbestuurder met betuttelingscompulsie loopt er nou met een kalkwagentje vol regeltjes lijnen te trekken om die recreatieruimte over een paar alcoholische versnaperingen? Wie is de gozer die dan bepaalt dat mensen van 60+ niet oud en wijs genoeg zijn om gewoon zélf te weten of ze wel of niet een biertje pakken? Dan zitten er veertig vrouwtjes Sparta-sjaaltjes te breien met de ribbelsteek en Mien en Truus gieten een fles jenever naar binnen en daarna slopen ze de hele toko, of hoe werkt dat? Wat is dit voor een kinderachtig geklets?