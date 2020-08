Nou nou opoe... Het is wat flauw om het nu allemaal op de 15 tot 25-jarigen af te wentelen. Geloof dat die virale Italiaanse bom in het voorjaar door de beter verdienende Nederlander (studenten skien niet/amper in Italië) de polonnaise is ingebracht. En die 18-jarige die in de file voor de milieustraat staat, of in de Gamma of Ikea rondloopt, is daar waarschijnlijk door pa onder gunpoint mee naartoe gesleept.