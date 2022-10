Hahahaha! Dat de meeste mensen nog altijd voor die halvering zijn, zegt totaal niets over de werkelijke stikstofproblematiek.

Die mensen weten er de ballen vanaf, niet van de stikstof, niet van de bedreigde natuur. Ze praten gewoon na wat ze op tv horen, wat de kranten ze voorkauwen.

Je kunt de mensen op dat gebied van alles wijsmaken. En de politici in Den Haag ook. Die minister Van de Wal, die kun je ook alles wijsmaken over de staat van de natuur, ze zal het als zoete koek slikken.

Een tijdje terug liep ze op tv langs een met Pijpenstrootje vergrast gebied in Brabant. Kwam door de stikstof. Die natuurbeheerders hadden haar ook mee kunnen nemen naar een stuk hei dat recent opgeknapt was, door het af te plaggen of te chopperen. Dan hadden ze haar voor hetzelfde geld mooie hei, of een soortenrijk stuk met zonnedauw of klokjesgentiaan kunnen laten zien.

Maar dat doen ze natuurlijk niet, want het verhaal moet hel en verdoemenis zijn.

Men manipuleert de zaken, daar maakt helaas ook de natuurbescherming zich schuldig aan.

Begrijp me goed, ik ontken niet dat er - zeker in delen van Nederland - een flink stikstofprobleem bestaat. Maar men overdrijft bepaalde zaken schromelijk. Het is precies hetzelfde als die eindtijd-dreigementen over het klimaat, men draaft volledig door.