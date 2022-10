John de Wolf zit met zijn zoontje in het vliegtuig. Zijn zoontje kijkt naar buiten en zegt: “Kijk papa, een boot!” John de Wolf kijkt en zegt: “Dat is geen boot, maar een hoovercraft.”

Zoontje: “Hoe schrijf je dat?”

John de Wolf: “Oh nee, het is toch een boot.”

Een mopje uit de oude doos voor bij het cruiseschip vs ferry-schisma dat sinds gisteren de Amsterdamse GroenLinks-elite doorklieft. Ondertussen kun je in het weekend maar beter het centrum mijden, want anders word je beroofd, bespuugd of aangerand. Lekker bezig daar!

Het is een genre...

Eindtijd

ZZZzzzzzz.....