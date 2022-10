Fenomenaal zelfschrijvend bericht uit de Hoofdstad van de Hoop. De HELFT van de kleine criminaliteit in Amsterdam wordt gepleegd door veiligelanders; vluchtelingen uit landen als Marokko en Algerije. Uitgeprocedeerd tuig dat hier geen zak heeft te zoeken, behalve: te vertrekken. We herhalen het wel een paar keer. DE HELFT. DE HELFT. DE HELFT. DE HELFT. En dan wijst FEMKE HALSEMA 'onder meer naar de IND, het COA, de Dienst Terugkeer en Vertrek, ministerie van Justitie en Veiligheid en de Nationale Politie om samen te werken en hier iets aan te doen, zodat criminele vreemdelingen uit veilige landen uitgezet kunnen worden'. Femke Halsema!!! Wel heeft ze het over 'een relatief kleine groep' maar dat schoonheidsfoutje vergeven we haar dit keer wel. Jongens jongens jongens wat is dit voor een krankzinnige upside down waar dingen zomaar benoemd worden en wáár in hemelsnaam is Rutger Groot Wassink om deze cijfers en dit bericht met een duw van de bezem van wenkbrauwharen onder het tapijt te moffelen. Asielzoekers uit veilige landen zoals Marokko en Algerije zijn verantwoordelijk voor de helft van de kleine criminaliteit in de Amsterdamse binnenstad, sjonge jonge, wie had dat gedacht zeg????