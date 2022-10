U zou maar een Limburg wonen. Prachtig stukje Nederland, alleen is er geen zak te doen. De provincie zit barstensvol pensioenbejaarden en zelfs uw eigen biermerk laat u in de steek. U geniet on-Nederlands goed van het leven, maar doet dat helaas wel voor Nederlandse prijzen. Maar ja, de grens ligt in het oosten, het zuiden en vaak zelfs in het westen dichtbij, dus daar hopt u regelmatig overheen om uw peuken te halen zonder die achterlijke Nederlandse preventiebelasting, want het leven is al duur genoeg. We zijn dus niet verbaasd dat Limburgse paffers de grootste accijnsontwijkers zijn. Belastingontwijking is tenslotte een nationale sport en er is geen enkele reden om uw portemonnee te laten leegtrekken door de plezierpolitie als die Europese open grenzen toegang bieden tot de goedkopere nicotinestaven van de buren. Beetje jammer dat het onderzoek van de tabakslobby deze legale inkoopstrategie op één hoop gooit met illegale sigaretten en dat vervolgens koppelt aan de financiering van terrorisme. Beetje doen alsof die twee brandende torens in New York subliminale reclame waren voor illegale paffers als argument tegen accijnsverhoging: de tabakslobby draait er zijn hand niet voor om. Ze gooien die slimme internationale inkopers er gewoon bij op de illegale hoop om de onderzoekscijfers op te krikken. Maar goed, daar kunnen we de Limburgers niet de schuld van geven, want die doen helemaal niets verkeerd met hun besparingstrategie. Want als u in Limburg woont, maar geen gebruik maakt van de voordelen van het grensgebied, waarom zou u dan nog in Limburg wonen?

INSTANT UPDATE: Lolcommentaar: Poetin is heilig in vergelijking met tabaksindustrie.