@Louter Leuter | 26-09-22 | 15:16: Het brouwhuis van Brand is te klein om efficiënt te brouwen, modern of niet. Echt modern is het brouwhuis van Gulpener, een paar km verderop. Dat gaat Heineken lekker nadoen in Wielder, met het oog op "speciaal" bieren. Die markt hebben ze 8 jaar geleden al eens willen betreden, is toen niet gebeurd. Het gaat ze nu ook niet meer lukken zo lang de naam Heineken eraan kleeft.

Enige wat ze hiermee kunnen bereiken is dat de bierkaart van Heineken-café's meer bieren kunnen laten zien, waaronder het ter ziele gegane Imperator. Beetje doorzichtige en zielige move.

Met Brand Up gaan ze proberen Neubourg naar de kroon te steken. Dat lukte toen al niet dus ook daar verwacht ik alleen wat gratuite extra afzet in de horeca (lees: u mag meer betalen).