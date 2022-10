Het is tekenend dat de voorstanders van de EU nooit een voordeel van de EU kunnen noemen. Behalve holle slogans zoals "20 jaar vrede" (dankzij NAVO en vooral VS) of "20 jaar handel" (overal ter wereld neemt de handel al 3.000 jaar toe).

Ondertussen zitten we met een one size fits none munt, die leidt tot een transferunie. Falend ECB beleid vreet de Nederlandse spaargelden en pensioenen op.

Het enige dat we daarvoor terug krijgen is een extra bestuurslaag bovenop onze toch al veel te grote overheid. Het totale gebrek aan transparantie in alle bestuurslagen maakt het onmogelijk te achterhalen wie waarvoor verantwoordelijk is.