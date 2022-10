Is toch allemaal allang bekend. Op 2 juni 2021 stond er in de kranten dat we de 17,5 miljoen inwoners hadden aangetikt. Ca een jaar later, ik meen half juni van dit jaar, tikten we de 17,7 miljoen aan, en als je op dit moment kijkt op de 'bevolkingsteller' van het CBS, zie je dit:

"Hoeveel mensen wonen nu in Nederland?

1 7 7 7 4 1 5 3

Realtime prognosemaandag 3 oktober 2022

22:16:05 GMT +02:00Bron: CBS''

Zeg 75.000 erbij - morgen is dat wel zover - sinds, zeg, 15 juni jl. In drie-en-een-halve maand tijd dus. Betekent dat we de 17,8 miljoen gaan aantikken ergens eerste helft november, schat ik. In dit tempo groeien we met meer dan 200.000 per jaar; elke 5 jaar - of zelfs minder dan 5 jaar - 1 miljoen mensen erbij. Uitsluitend door immigratie en asiel (en waarschijnlijk een enthousiaster voortplantingsgedrag bij lieden met een migratieachtergrond ivm autochtonen).

En ja, er verlaten jaarlijks ook veel mensen Nederland, maar zoals Jan vd Beek terecht opmerkt:

"Maar de immigranten die het 'goed doen' zoals hoogopgeleide expats gaan vaak snel weer weg.

En de immigranten die het 'slecht doen' zoals asielmigranten blijven vaak lang of permanent in Nederland.

Geldt bijvoorbeeld voor uitkeringsafhankelijkheid''

Maarre...... er is natuurlijk helemaal geen ''asielcrisis'', hè. Er is slechts sprake van een ''opvangcrisis'' (ook nog eens expres en met opzet gecreëerd door de regering om die arme vluchtelingen af te schrikken). Ook onze moreel hoogstaande gristenen van de CU kwamen weer braaf met deze sociaal wenselijke onzin op de proppen op hun congresje:

"De leden spreken van 'juridisch en moreel failliete beslissingen' en vertrouwen bovendien de motieven van de VVD niet: 'Dit is geen asielcrisis, het is een opvangcrisis. Een beleidscrisis, moedwillig gecreëerd door de partij van de premier.''

Gekkenhuis.