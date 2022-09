Geert Dales over de inzet van de Landsadvocaat (TPO hiernaast)

"Politieke oplichter

Al eerder schakelde Vera Bergkamp Pels Rijcken in, toen er gesodemieter kwam over het miljoen euro dat zij in strijd met de regelgeving toeschoof aan haar COC-hartsvriendin, de politieke oplichter Liane den Haan. Over die dubbele pet van Pels Rijcken stelde ik destijds vragen aan de deken van de Orde van Advocaten in de regio Den Haag. Die weigerde te antwoorden. Ook zo’n heerlijk integer milieu, die advocatuur.

Dat D66’er Vera Bergkamp Pels Rijcken belde verbaast me niet. Weet zij veel. Dat Pels Rijcken de opdracht aannam en ook nog uitvoerde zonder enig contact met Arib mag gerust een schandaal worden genoemd. Een schandaal dat het advocatenkantoor nog flink zal opbreken, want reken maar dat Arib dit niet over haar kant laat gaan. Zij is het type van terugslaan. Wat dat betreft een vrouw naar mijn hart."

Wel frappant dat er zo weinig over de Parlementaire Advocaat te vinden is, heeft in tegenstelling tot de Landsadvocaat geeneens een wiki. Kom qua uitleg eigenlijk alleen dit tegen:

"25.10.2007

De parlementaire advocaat

De Landsadvocaat bestond al, maar bij een parlementair onderzoek kan dezelfde advocaat niet ook nog eens voor de Tweede Kamer werken, in verband met conflicterende belangen

www.recht.nl/nieuws/nondeclarabel/arc...