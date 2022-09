Nee he. Coolio is dood. Hij gaf ons Gangsta's Paradise, het nummer dat iedereen helemaal kan meerappen, en toch zijn er altijd weer mensen die verbaasd zijn de rest van de wereld dat helemaal kan meerappen. Het nummer komt uit Dangerous Minds, met Michelle Pfeiffer, en is: meer dan een MILJARD KEER beluisterd op YouTube. Coolio was woensdagavond op bezoek bij een vriend, ging naar de badkamer en keerde niet meer terug. Dood, mogelijk een hartaanval. "Law enforcement sources tell TMZ no drugs or drug paraphernalia were found at the scene of Coolio’s death. An autopsy and toxicology test will be used to determine an official cause of death." Rap in peace.