Mannen van Nederland. Dit hoeven we niet te pikken met zijn allen. Van alle slachtoffers van moord en doodslag in 2021 was maar liefst 70% man. Dat is een Gender Moord Gap van 40%, maar liefst 6 procentpunt meer dan in 2020. Als het zo doorgaat worden er in Nederland straks alleen nog maar mannen vermoord. Of het nou aan opvoeding, bewustwording op scholen of hardnekkige vooroordelen ligt, wij weten het niet. Maar de tijd van vrijwilligheid is voorbij. De overheid moet paal en perk stellen aan deze gekmakende ongelijkheid en mannenmoord voor eens en voor altijd verbieden. En tot dat eindelijk geregeld is (het is 2022, for god's sake) is het misschien een idee om 40% van alle eerste spoedeisende hulp te weigeren, of anders een koffiemerk te zoeken dat ons 40% korting wil geven op kogelvrije vesten. Geen man is illegaal!

