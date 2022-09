We weten allemaal hoe belangrijk vriendschappen zijn, binnen en buiten de politiek. Wie ook weet dat vriendschappen belangrijk zijn, binnen en buiten de politiek, is Shula Rijxman. Shula Rijxman, die eerst buiten de politiek de baas was van de NPO en nu binnen de politiek wethouder is namens D66, is namelijk al jarenlang bevriend met Marjan Hammersma, de hoogste ambtenaar op het ministerie van OC&W. En zoals u weet heeft die Marjan Hammersma op haar ministerie een klokkenluider gesproken die iets wilde melden over stiekeme constructies van Mediaparkmiljonairs zoals Matthijs van Nieuwkerk.

Er is nu een ADR-rapport over die kwestie, waaruit blijkt dat er een ambtelijk advies lag om het gesprek met de klokkenluider te laten voeren door 1) iemand met afstand tot de mediaportefeuille en 2) met een notulist erbij. Uiteindelijk koos minister Arie Slob ervoor om 1) de SG Hammersma, die 25 jaar in de media- en cultuursector heeft gewerkt EN BEVRIEND WAS MET SHULA RIJXMAN ZONDER DAT AAN IEMAND TE MELDEN, te sturen en 2) daar geen notulen van te laten maken door een onafhankelijke notulist. De aantekeningen die Hammersma zelf van het gesprek maakte, houdt ze geheim omdat anders 'de vertrouwelijkheid in het geding zou komen'. Minister Dijkgraaf (die dit dossier overneemt van Slob) erkent in een Kamerbrief dat dit allemaal geen schoonheidsprijs verdient, maar dat hij na 'verschillende intensieve gesprekken' tot de overtuiging is gekomen dat hij geen reden heeft om de integriteit van Hammersma in twijfel te trekken.

Hammersma zelf heeft laten weten dat ze integer is omdat zij altijd werk en privé gescheiden heeft gehouden. Zelfs zo gescheiden, dat ze niemand heeft laten weten van haar vriendschap met Rijxman. En dat is allemaal integer omdat het nu eenmaal integer is en houdt u eens op met die suggestieve vragen. Vriendschappen zijn helemaal niet belangrijk in de politiek! En daarbuiten ook niet!

UDPATE: Martin Bosma wil debat



Advies: gesprek met iemand op afstand, met notulist erbij

Praktijk: gesprek met vriedin Shula Rijxman zonder notulist

Uitkomst: doofpot dicht, niks aan de hand

Dit is integer want het is integer!