De NPO maakt zich altijd erg veel zorgen over nepnieuws, behalve als het over de NPO zelf gaat. In maart van dit jaar onthulde de Telegraaf dat Matthijs van Halfmiljoenperjaarkerk via een salarisconstructie bij het programma College Tour zijn armzalige salaris een beetje opkrikte. Iedereen in rep en roer, de NPO deed """onderzoek""" en concludeerde: er waren geen burgerdoden in College Tour en er was trouwens ook geen salarisconstructie. Letterlijk: "Rond de presentatie van het programma College Tour is geen ‘salarisconstructie’ geconstateerd."

Relletje gesust, tot afgelopen dinsdag. Toen beschreef de Rekenkamer namelijk de salarisconstructie voor Matthijs van Nieuwkerk rond de presentatie van het programma College Tour. Smoes van de NTR (wij verzinnen dit niet): "Hen (hun) is gevraagd of de productiekosten zijn gestegen, maar die bleven juist binnen de perken. Andere kosten explodeerden wel, maar daar werd niet naar gevraagd." Ja kom nou. Minister Slob is niet geamuseerd en wil opheldering van omroepen BNNVARA en NTR. Wij zeggen: draai het eens om. Dus kom maar op, DWDD-redactie. Nodig Arie Slob uit in jullie programma voor een flinke portie opheldering en publieke informatievoorziening. Of durven jullie niet?