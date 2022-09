De samenvatting

Voordat u de vrouwelijke agente de schuld geeft en bepleit dat vrouwenemancipatie een monumentale vergissing was, even een korte reconstructie. De vrouwelijke agente is inderdaad degene die de 20-jarige verdachte Yareni Rios-Gonzalez geboeid en al in de politiewagen zet. Maar zij was niet degene die de politiewagen OP HET TREINSPOOR parkeerde. Zoals in de onderstaande gehele video van 8 minuten duidelijk wordt, arriveerde de vrouwelijke agente pas nadat de verdachte haar auto aan de kant had gezet, en parkeerde zij haar dienstauto achter de dienstauto in kwestie.

Onderstaand de volledige video van 8 minuten. Vanaf 05:11 is voor het eerst de treinhoorn te horen. Er wordt in de edit af en toe van camera gewisseld, dus het zijn geen chronologische beelden. Maar het lijkt er op 05:42 heel sterk op dat de agent die naast de dienstauto in kwestie staat - en hem daar mogelijk ook geparkeerd heeft - dan pas doorheeft dat EEN VRACHTTREIN de dienstauto exact 6 seconden later zou raken.

Je ziet hem twijfelen, en het zou er inderdaad om spannen of hij binnen die zes seconden Rios-Gonzalez en zichzelf veilig uit de dienstauto had kunnen halen. Als hij geen fractie had getwijfeld misschien wel, maar het is ook maar een mens en dit was de uitkomst.

Rios-Gonzalez heeft het overleefd, maar hoe. Negen gebroken ribben, een gebroken borstbeen, hoofdletsel, rugletsel, een gebroken arm en gebroken tanden. Dat zou zomaar op levenslange invaliditeit neer kunnen komen. En wat een regelrechte nachtmerrie ook zeg. Haar advocaat: "“She saw it coming and could hear the horn. She was trying to get the police officers’ attention, screaming at them. She tried unlocking the door. She had her hands behind her back and was frantically trying to unlock the door.”"

De politie zegt dat Rios-Gonzalez staande gehouden werd na melding van een "road rage incident involving a gun. (...) Officers later found a gun in the center console of the car that Ms. Rios-Gonzalez was driving after having also retrieved a bullet and a holster from the vehicle." De agent die de auto op het spoor parkeerde is met betaald verlof.

Volledige vid, 8 minuten.

Andere POV