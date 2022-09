Duuuus, ff snel een topicje in elkaar geflanst. Fraai hoor.

Maar Tjerrie, we moeten het er eens over hebben!

Ik denk dat hij 's avonds in zijn bedje ligt te bulderlachen over de nonsens die hij weer ten tonele heeft gevoerd. Ik zie hem ervoor aan dat het een grote grap is. Hij gelooft die lulkoek zelf helemaal niet, daar is hij te slim voor maar hij houdt wel van de overdeelde aandacht. En het brengt niet weinig geld in het laatje, FvD is een prachtig verdienmodel.

Zijn mooie vrouw, die declareert haar fotootjes bij de partij en schijnt - naar ik me heb laten vertellen - daar een tonnetje of meer per jaar voor op te strijken. Baudet verkoopt zijn boekjes met lulkoek en verdient daarmee naast zijn best goede salaris een mooi centje bij. Samen hebben ze het niet slecht.

Gideon van Meijeren kan de hele dag in de sportschool hangen want hij doet geen zak voor zijn bestuursfuncties. Hij zit zowel in de gemeenteraad, de provinciale staten als de Kamer en verdient daarmee netto per maand een duizendje of acht! Wie heeft het over weggegooid gemeenschapsgeld?

Volgens mij is FvD een grote scam. Met de baas aan de leiding, die zich verzekerd weet van de steun van het knettergekke deel der landgenoten, toch altijd zo'n 2 a 3 procent. Well done Tjerrie, en iedereen maar denken dat hij mesjokke is geworden.