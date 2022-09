Oh. Ik dacht dat het stamcafe al open was bij Arthur. Nou ja, ik zal wel de enige geweest zijn hoe dan ook ik had het over hoe tof een kroontje is omdat je nietszeggende, gewoon niets, figuren kan blokkeren als je vindt dat Joris van dienst dat niet deed. Een verademing is dat.

Oh en ik had het over een liedje voor @GU

Testament - Over The Wall

Iemand helpen met een linkje?