En waar wil ik het met u vanavond over hebben? Vanavond, dames en heren, wil ik het met u hebben over integriteit. Want wat is integriteit? Integriteit van de ene mens naar de ander toe, en de andere mens die diezelfde integriteit retourneert naar dezelfde mens toe. Integriteit, dames en heren, wil zoveel zeggen als dat je elkaar respecteert in elkaars mening. Dat je met open vizier en blote wapens mekaar tegemoet treedt zonder dingen achter te houden. Dat je eerlijk, vanuit je hart, spreekt wat je vindt zonder daarbij het respect voor de ander te verliezen, dat wil zeggen dat je daarmee de ander niet poogt in een hoek te drukken, maar dat je probeert een open discussie te bewerkstelligen waarin de standpunten uitgewisseld kunnen worden zodat het tot een conversatie kan komen die eventueel enig resultaat gaat opleveren. Dat is integriteit.

Intugriteit