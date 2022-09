We moesten even opzoeken wat corona ook alweer is en we moesten al helemaal opzoeken wie Micky Adriaansens is. Dat is kennelijk een of andere minister (zie foto). ENFIN, over corona komende winter zegt deze Micky Adriaanses: "Dus is het goed als we niet meer in de paniekstand schieten en een goed plan hebben waarmee we de winter in kunnen." Luister pik, er is precies helemaal NIEMAND die in de paniekstand schiet, behalve jullie. Mensen die vinden dat ze het nodig hebben zullen een prikje halen, heel veel mensen zullen geen prikje halen want boeien. Iedereen leeft of er geen morgen is en dan leutert dit figuur met mondkapjesplichten en passen en checks en dat 'sommige sectoren' een 'coronapas nodig hebben': "Zij vragen er zelf om." Nou nee, dat gaan we dus mooi ff niet meer doen WANT HET WERKT NIET. Straks staat het Malieveld vol, ligt er een of andere griet onder de waterstraal van een politiekanon en moeten we allemaal weer luisteren naar het QR-gekleuter van die maffe Raisa-types. En die willen we het liefst: NEGEREN. Ergo, oprotten met je maatregelen, Micky.