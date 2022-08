Kijk je KUNT gewoon even daadwerkelijk navraag doen bij je lokale Basic-Fit, even kijken of het écht zo is. Of je kunt gewoon even op de website kijken - Basic-Fit doet namelijk helemaal niet meer aan QR-coronameuk. Wél doet Basic-Fit aan een QR-code scannen om binnen te komen, voor mensen met een digitaal ledenpasje, of als je als lid een dagpas uitdeelt aan je vriendje. Dan krijgen ze een: QR-code. Handig zeg! Dan doe je scannen en 'hup' dan gaat toch zomaar de deur open. Dat doen ze bij Basic-Fit trouwens al een jaar of 10. Precies zoals er een QR-code op je boardingpass staat, of het entreeticket voor het festival een QR-code is, hoe een e-ticket van de trein een QR-code is, hoe er op een entreekaart van een voetbalwedstrijd een QR-code staat, noem het maar op. Je kunt ook gewoon wat instructies checken, zoals in deze, oh nee wacht deze, video. Je kunt ook gewoon een keer nadenken. Óf je hitst als het confettikanon in je eigen Twitterbubbel alle Gerda's en Yvonnes weer op met je laffe geborrel, gooit die insinuerende meuk voor de leeuwen en scoort weer wat dombolikes van die debieltjes die nog steeds op het Malieveld staan te toeteren. Applaus. Die Raisa is zó dom, die moet wel een spion van het WEF zijn.

Zucht

