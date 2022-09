Is dit mooi of niet?

Radiohead met compilatie van drie van hun meest emotionele/beste songs:

www.youtube.com/watch?v=A6m-P011JcY&a...

(ik zou eigenlijk een soort pub-quiz of muziek-quiz moeten maken van tien stukjes lyrics uit diverse popsongs, maar m.b.v. Google zou het misschien te makkelijk op te lossen zijn)

'When I Am King You Will Be First Against The Wall.'

Dit stukje tekst komt dus uit de song: Paranoid Android van de geweldige CD: OK Computer van Radiohead.

Soundscapes, geweldige percussie, dissonanten, een meeslepende (falsetto) zang (Thom Yorke), intrigerende lyrics over vervreemding, angsten, psychiatrische wereldbeelden, moderniteit.

Paranoid Android:

www.youtube.com/watch?v=YTH8cxXBGBo&a...

Hele goede productie, het wordt beter hoe meer je het draait. Dat is Radiohead, niet voor niets hoog gewaardeerd onder muziekliefhebbers. Iets heel anders dus als een Britney Spears.

In Rainbows reaction video

www.youtube.com/watch?v=qb8aQdRxTJs&a...

Kid complete CD

www.youtube.com/watch?v=NUnXxh5U25Y&a...

OK Computer reaction video:

www.youtube.com/watch?v=2qlst6ncjKQ&a...

Full Album:

www.youtube.com/watch?v=jNY_wLukVW0&a...

The Bends complete CD:

www.youtube.com/playlist?list=PLWlUUT...

Die jongen snapt niet echt de lyrics, maar hij is jong en enthousiast.

Paranoid Android is een soort mini-opera in drie delen: drie/vier verschillende muzikale moods, heel mooi gemaakt, je moet het leren waarderen.

Het vertelt het verhaal van iemand die stemmen hoort, waandenkbeelden heeft. De muziek beeldt deze verwarring, gekheid gaat uit.

Hij gaat weer naar een sessie van zijn vrouwelijke psychiater, Hij wordt agressief, scheldt haar uit. Kent ze eigenlijk zijn naam? Projecteert al zijn haat op haar. Bijbehorende muziek-sfeer

Dan volgt een catharsis, opeens krijgt hij rust in zijn hoofd (Rain Down, Rain Down On Me, From A Great Height). Meerstemmige chorus, zeer goede percussie.

Sessie is voorbij, hij staat op van varkensleren sofa, staat weer buiten in de stad tussen de yuppies: soort hard rock om straat/stad weer te geven.

Dan komt hij weer thuis, (God loves all his children): heeft nog steeds grandioze beelden in zijn hoofd, maar ziet zowel het sublieme als angsten. Weer een laatste soort muziek, met dissonanten en totale gekte. plotseling EINDE.

Oftewel: door deze soundscapes en de fantastische productie en zang komt een gelaagd en complex kunstwerk tot stand.

NO SURPRISES: (iemand wil zijn koolstofmonoxide alarm uitzetten met andere woorden er eind aan maken)

www.youtube.com/watch?v=LBt60dfwEBY&a...

STREET SPIRIT:

www.youtube.com/watch?v=jGXKo-i2V38&a...

RECKONER:

youtu.be/qb8aQdRxTJs?t=1784

WEIRD FISHES - cover

www.youtube.com/watch?v=qugGnth_068&a...

Last Flowers:

www.youtube.com/watch?v=Ny3ejnLhPHc&a...

Nude:

youtu.be/qb8aQdRxTJs

Karma Police: (Karma Police -arrest this man)

www.youtube.com/watch?v=4IJI6soiQhI&a...

Fake Plastic Plants:

www.youtube.com/watch?v=TsvL2poCHug&a...