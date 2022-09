Een of ander saai rapport over gezondheid en welzijn van 11- tot 16-jarigen met als verdrietigste conclusie: jongeren vinden vapen cool. Terwijl: die volslagen mietenactiviteit is niet cool, vapen is voor sukkels. Het nieuws dat veel media echter uit dat rapport halen is dat 43 procent (!) van de meisjes in het voortgezet onderwijs emotioneel wrakkig is. Dat wisten wij allang; 1x per maand is Samantha supergiftig. En wat doe je dan, als je niet zo lekker in je vel zit? Zuipen en roken natuurlijk! Precies de insteek van de Volkskrant: "Het kabinet doet te weinig om roken en drinken onder jongeren te ontmoedigen." Blablabla te veel jongeren drinken en roken OVERHEID DOET NIETS, want de campagne NIX18 werkt niet. En wat kan de overheid volgens zo'n Trimbos-miep wél doen? "Zoals snel de prijzen van drank en sigaretten verhogen (...)." Die Trimbos-nerds zijn vroeger in groep 8 gepest door rokende Rodney en daar hebben ze nu nog reflux van. Ho... ge... re..... prij..... zen. Dit land kent slechts één tactiek als ontmoedigingsbeleid: alles duurder maken. Heffen, belasten, accijnzen, zodat het onbetaalbaar wordt voor iedereen. Weten de kindertjes welke markt NIET wordt verkracht door staatsbemoeienis? DE DRUGSMARKT.