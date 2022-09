Ik heb zo'n (donker bruin , als dat mag) vermoeden dat het van kinds af aan is meegegeven. Met de hele poespas over de slavernij (alsof er nu nog directe nazaten zijn van een slaaf), het gekwetst zijn over zwarte piet, of discussies over wie waarom altijd gekwetst is. Op de een of ander manier zit er dat bij die mensen ingebakken dat ze heel goed oude koeien uit de sloot kunnen halen, en vergeten of vergeven doen ze niet. Tot in den treure blijven hangen in het slachtofferschap en het ook niet om kunnen zetten naar iets positiefs.

Ik zag een tijd geleden (tijdens die BLM protesten) een interview met een donkere vrouw die zei dat de slavernij wel heel erg was geweest, maar als de slavernij er niet was geweest had haar familie hoogstwaarschijnlijk niet bestaan omdat ze door een burgeroorlog wel om het leven gebracht zouden zijn, hadden ze wel bestaan hadden ze nog steeds een boom aanbeden en elke dag honger geleden. Zij was heel dankbaar dat ze een opleiding had kunnen volgen, een baan had (letterlijk had want de winkel waar ze werkte werd op dat moment geplunderd) en ze snapte er niks van.

Mijn opa's en oma's hebben de duitsers kunnen vergeven voor wat ze in de tweede wereldoorlog gedaan hebben, maar deze mensen blijven, voor hun beroep, maar hangen in het verleden, terwijl hun voorouders hoogstwaarschijnlijk door een andere stam krijgsgevangenen gemaakt werden en verkocht werden op een markt met als resultaat dat ze nu nog niet samen kunnen werken en elkaar de hut uitvechten.