Met deze brief laat 'BIJ1' opnieuw zien toch vooral in 'UIT1' denkbeelden te grossieren. De racistische drek die je met regelmaat uit die hoek voorbij ziet schuiven doen mijn tenen van ergernis achterwaarts van het tapijt krullen. De manier waarop er door die lieden over de inheemse bevolking gesproken wordt is niets minder dan verwerpelijk en schandalig te noemen! Je komt dus naar een inheems blank land om er te wonen om dan te gaan staan janken dat alles hier wel èrg blank is. Ja duhuh, als ik naar China zou verhuizen moet ik ook niet raar opkijken dat zo'n beetje alles om mij heen wel erg Chinees is.

Denkt u de ophef eens in indien de rollen omgedraaid zouden zijn; "Dat advocatenbureau is wel erg zwart." Mijn hemel, er zou 24 uur p/d weken, zo niet maanden aan één stuk over georeerd worden op de kwelbuis. Politiekers zouden zich uitputten in superlatieven om het onrecht aan de kaak te stellen en Rutte zou diep door het stof gaan voor deze schandalige vertoning. Nu echter? Krekels... Bijtjes... Tumble weed...