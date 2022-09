U kunt als toerist in Amsterdam maar beter gewoon helemaal uw bek houden als u iets ziet gebeuren. Amsterdam is een van god los geraakt rattengat van een stad. Spreekt u zo'n slopende of stelende gajeskop wél aan op z'n hinderlijke gedrag, meppen ze u half, of in sommige gevallen gewoon helemaal, dood. De gekke boys van het filmpje hierboven (foto's hieronder) waren nèt een scooter aan het slopen, toen twee toeristen het gore lef hadden ze aan te spreken op hun gedrag - aangezien papa en mama te achterlijk zijn dat te doen. En toen werden de toeristen in elkaar gebeukt want ja, gewoon bek houden. We (ze) staan er weer mooi op! Bent u, of kent u, dit samenraapsel aan opvoedkundige onvoldoendes, dan horen we hoort de politie het graag.