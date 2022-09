:

Ik heb ze in de familie, die Haga stemmerts. Antivax to the max, zelfs testen is uit den boze. De man des huizes weigerde op de kerstviering te komen als dat betekende dat er vooraf getest moest worden. De organisator van het familiegebeuren hield z'n poot stijf, mede omdat er ouderen en kwetsbaren aanwezig zouden zijn. Zijn gezin ging wel overstag en ze deden een thuistest, althans, dat moeten we dan maar geloven. Het zal niet zonder slag en stoot zijn gegaan, want allen Haga-fans en mordicus tegen "die ongeteste rommel die ze ons opdringen".

Het werd nog gezellig, daar niet van. Zolang dit onderwerp maar vermeden wordt. Pa zat thuis zijn grote gelijk te vieren en had het best wel een beetje verbruid bij de rest. Daar had hij schijt aan, net zoals aan dit onbenullige griepvirusje.