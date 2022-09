Ooit kwam ik regelmatig in de Bijenkorf; ik ervoer het als een prettig, stijlvol laatste bastion van beschaving. Ik kocht er af & toe meubels. Af & toe, want tussendoor moest ik er hard voor sparen. Dat kostte wat tijd. Meubels kun je er al lang niet meer kopen.

Begin jaren '70 was er op de bovenste etage ook een supermarkt; het was toen een van de zeer weinige plekken in 020 waar je verse knoflook kon kopen.

Het enige waar ik de pest aan had was de lucht van rotte eieren op de begane gr... Sorry, de parterre: dat krijg je als je talloze verschillende parfums door elkaar de lucht in sproeit.

Nu is de winkel een soort PC Hooftstraat geworden; een verzamelplaats voor patsers & omhoog gevallen paupers, Aziatische toeristen met teveel geld, en criminele patjepeeërs uit Oost-Europa, Marokko en Türkije, op zoek naar protserige luxe-spullen. Want protserigheid is nu schering & inslag daar. Met beschaving & goede smaak heeft het weinig meer te maken.

En voor verse knoflook kun je nu op duizend plekken terecht.