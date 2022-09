Dat wordt morgen gezellig bij koffieautomaten, voor al die Eindhovenaren die mogen samenwerken met Ajacieden. Want als die Ajax-fans uit Nijkerk, Biddinghuizen, Diepenveen en Kerkdriel ergens goed in zijn, dan is het wel vertellen dat de club waar zij voor hebben gekozen 'de beste' is. En omdat PSV in het kwalificatietoernooi verloor van Rangers FC krijgen de PSV-fans het morgen te horen. "Heeee Ferry! Gisteren Ajax gezien? Eitje hè? Wij kunnen wel winnen van die Schotten! Was dat nou zo moeilijk Ferry?" U kent het allemaal wel, Ferry is verneukt, want Ajax gaat natuurlijk wél gewoon winnen van Rangers FC, een verzameling blinden, houthakkers, idioten en renpaarden. Het wordt 2-0, ook al is Tadic uit vorm. LIVE, RTL7, Ajax-Rangers in de Champions League, hup Ajax!

Euhhh Kudus in de spits???

Vaak prachtig, maar dit is wel echt een tearjerker

Ga maar lekker op de Dam staan ja, tussen alle andere idioten