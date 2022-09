"Ach, nog een par jaar en dan kunnen ook de non-believers er niet meer onderuit dat klimaat een enorme crisis aan het veroorzaken is"

Er is geen klimaat crisis. Alles aan weer ( droogte/ natheid / wind) wordt op het klimaat gegooid, door onbetrouwbare politici en media, en dat terwijl zelfs het IPCC voor bijna alles wat ze noemen op de rem trappen .

De temperatuurstijging van de afgelopen 20 jaar is in ieder geval niet aan CO2 te wijten , zie o.a. wattsupwiththat.com/2022/09/02/greenh...

Conclusions: We have observational evidence that the temperature increase from 2000-2021 was not due to an increase in greenhouse gases, or any increase in the efficiency of the greenhouse effect from any cause. The efficiency has been very stable over the period, with a standard deviation of 0.2% and no significant trend.

On the other hand, the change in incoming solar energy is both adequate to explain the increase in warming, and has the same shape as the change in surface radiation (blue LOWESS smooths in both panels in Figure 3).

Vader en zoon Hoogeveen hebben de Nederlandse temperatuur stijging onder de loep genomen en laten ook geen ruimte voor een koppeling met CO2

"Baanbrekend onderzoek: niet CO2, maar wind oorzaak opwarming hier"

"Twee wiskundigen, Han Hoogeveen en zijn 19-jarige zoon Jippe (de ‘Odijkse bolleboos’) hebben ontdekt dat de oorzaak voor de sterke opwarming die Nederland doormaakt een verandering in de wind is gedurende de afgelopen drie decennia. De wind komt ’s winters bijna nooit meer uit het koude oosten en steeds vaker uit het relatief warme zuidwesten, westen en zuiden. Tijd dat de CO2-kenners van het KNMI hun krachten bundelen met deze slimme rekenaars, schrijft Simon Rozendaal."

www.ewmagazine.nl/opinie/opinie/2022/...