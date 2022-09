@Brabeaulander

Exact! Effe met kekke grafiekjes.

allecijfers.nl/verkiezingsuitslagen/g...

Vluchtoord voor afgestudeerde zinloze VU/UVA studies jonge koppels die eerst Amsterdam hebben geterroriseerd en nu uitwijken naar Haajrlem want zo leuk en "provincie" en toch een beetje stedelijk en natuurlijk in de buurt van dat kekke koffiewinkeltje in de Pijp in Amsterdam. Yeah right. Eigenlijke reden, ze hebben geld genoeg maar ze willen hun kroost niet op een zwarte school hebben in Amsterdam en zijn nimby's pur sang maar durven dat niet toe te geven.

En geloof me het blijft niet bij Haarlem. "Soon in a city or in village near you, be afraid be very afraid." maw het zijn gutmensch sprinkhanen. Ze vreten alles kaal.