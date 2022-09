Het zelfingenomen 'wij van de VVD'-sfeertje werkt alleen nog bij VVD-bijeenkomsten.

Verheven boven plebs regelen wij zo weinig mogelijk, want het moet vooral allemaal vanzelf gaan.

Goed van ons he. Wat zijn wij toch geweldig.

Of het werkt?

Af en toe gaat het wel vanzelf fout. En niet zo zuinig ook. Kijk maar naar de huizenmarkt.

En in de publieke sector wil het ook maar niet werken. Onderwijs. Zorg. Politie. Misschien omdat niet alle ambities financieel zijn. Dat is wel handig, want die mensen kun je extra ver uitwonen.

En we hebben te maken met hele, hele grote spelers in de wereldeconomie.

En zolang die niet teveel schade maken, worden ze niet echt aangepakt.

En als de schade te groot wordt, zijn ze bijna niet in de hand te houden.

Mensen zijn niet allemaal engeltjes.

Er zitten duiveltjes tussen. Die alleen aan zichzelf denken, en niet naar de gevolgen.

Kijk maar naar Poetin.

Daarom werkt het communisme niet, het libertarisme niet, een religieuze staat niet.

Niet iedereen doet fatsoenlijk mee.

Dus als je teveel duiveltjes hebt werkt een kapitalistische democratie ook niet.

Die vrij makkelijk via corruptie verloren kan gaan,

dan eindig je in kleine groep duiveltjes die de macht hebben,

zoals in Rusland of Noord-Korea.