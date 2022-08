:

Hun conclusies waren niet mals.

— De nettokosten van niet-westerse immigratie bedroegen over de periode 2015-2019 gemiddeld on- geveer 27 miljard euro per jaar (euro's van 2016), terwijl westerse immigratie ongeveer budgetneu- traal was. Gemeten over de hele periode 1995-2019 bedragen de jaarlijkse nettokosten van niet-wes- terse immigratie 17 miljard euro en de jaarlijkse nettobaten van westerse immigratie 1 miljard euro. In Figuur 7.1 zijn de totale kosten en baten veroorzaakt door de immigratie die plaatsvond in de on- derscheiden jaren gegeven. Het totaalbedrag is negatief en de nettokosten schommelen tussen 6 en 32 miljard euro per jaar. De piek in de nettokosten van minus 32 miljard euro in 2016 is grotendeels het gevolg van asielmigratie uit vooral Syrië ten tijde van de zogenaamde ‘vluchtelingencrisis’. Achter deze grafiek gaan echter grote kwalitatieve verschillen schuil. In Figuur 7.2 zijn de kosten en baten uitgesplitst naar westerse en niet-westerse migratieachtergrond. De totale nettobijdrage van westerse immigranten schommelt tussen -1 en +2 miljard euro. Niet-westerse migranten, echter, leveren jaar- lijks een negatieve nettobijdrage van –8 à –32 miljard euro. ↵

