Iemand in de fik steken tijdens een ontgroening is de definitie van een excess. Wat waren ze denkende? Oh, alcohol... Zo’n typisch maatschappelijk fenomeen: alcohol en drugs, net als de reflex om alles in te kaderen en te willen controleren en beheersen.

Maar deze jongeren krijgen te maken met het three strikes and you’re out principe. Dit soort normen kun je de studenten wel opleggen, je kunt verwachten dat deze (veelal inheemse) jongeren die verantwoordelijkheid begrijpen en aankunnen. De exemplaren uit dezelfde leeftijdscategorie die hier geluk komen zoeken en de dodelijke saaie slaperige Afrikaanse dorpen achterlaten daarentegen, die moet je anders benaderen, met de mantel der liefde en grenzeloze tolerantie en begrip want dat is een andere soort.

Zo zie je maar het ene excess is het andere niet. Zo gelijkwaardig zijn we dan ook weer niet...