Mijn Waarde Ronaldo, dude! Er hangt een lijst om die knipsels. Het is dus een collage, en gemaakt door de kunstenaar die aan guerillamarketing doet. Eerst lekker zijn knutsels op Funda als productplacement in de mats, en nou trapt u er voor de Geenstijl met een miljoenmiljard topicviews ook nog even dunnetjes in. Briljant gedaan van die pseudo Rob Scholten. En als je je zooi dan verpatst hebt, haal je je huis gewoon weer van Funda af. Wegens geen passend bod of verzin het maar. Vraag voor de lol even de advertentietarieven na bij Funda en meet even na wat die vorstelijke schijtkunsdstenaar voor niks adverteert. Oh en vergeet ook de GS freepublicity freebee misgelopen doekoe niet. We lezen het wel in de update heej...?