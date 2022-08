De ergste piek in de huizenmarkt is achter de rug, maar reden voor feest is er bij potentiële huizenkopers niet. De prijzen stijgen namelijk vrolijk door, maar nu iets minder hard. Waar de jaar-op-jaar-stijging in de eerste maanden van 2020 op meer dan 20 procent lag, waren bestaande koopwoningen in juli ""slechts"" 14,5 procent duurder dan een jaar eerder. U hoeft dus maar 14,5 procent meer te verdienen dan vorig jaar, en het dubbele van negen jaar geleden, om uw kans op een koophuis niet verder aan de horizon te zien verdwijnen. Dat zijn niet erg hoopvolle berichten en dat past weer prima bij de staat van het land die sowieso niet bijster positief is. Nederland ziet het massaal niet meer zitten. Nou ja, economisch dan. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren consumenten nog nooit zo negatief over de economie en hun financiële situatie in het afgelopen jaar en het komende jaar zien ze weinig rooskleuriger in. Het consumentenvertrouwen ligt op een historisch dieptepunt, het pessimisme over de economie was nog nooit zo hoog en de koopbereidheid van consumenten ligt historisch laag. Dankzij de geëxplodeerde inflatie, gekte op de huizenmarkt, enkele jaren aan coronaonzekerheid en een kabinet dat last heeft van een crisissencrisis heeft Nederland de hoop opgegeven. Dit land heeft geen nieuwe koers, maar een compleet nieuw schip nodig om ons uit deze vertrouwenscrisis te varen en de kans is klein dat dat onder leiding van de huidige matroos in het Torentje gaat lukken.